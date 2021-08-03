Избирком снял с выборов бывшего полпреда свердловского губернатора из-за судимости

Уголовное дело против Капчука было заведено в 2001 году. Он обвинялся в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Однако Капчук утверждал, что дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Почти 15 лет он скрывался в Лондоне, но с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся в Россию. В 2019 году Капчука осудили на 2 года условно, а через некоторое время он был амнистирован.