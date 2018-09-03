Динамические знаки ограничения скорости появятся в России

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Дорожные знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим, появятся на дорогах России.
Новые знаки будут определять оптимальный скоростной режим для транспортного средства исходя из дорожных условий — осадков и видимости.
Об этом рассказали в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ). Знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах.
Эксперты считают, что электронные знаки обойдутся России в 5–10 раз дороже, однако позволят повысить безопасность на дорогах. К 2030 году правительство планирует снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля, пишет газета «Известия».
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