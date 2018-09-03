Динамические знаки ограничения скорости появятся в России

Новые знаки будут определять оптимальный скоростной режим для транспортного средства исходя из дорожных условий — осадков и видимости.

Об этом рассказали в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ). Знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах.