Эксперты объяснили причины низкого рейтинга «Единой России» перед выборами 8 сентября

Из 16 кандидатов, готовых бороться за губернаторское кресло в субъектах лишь 10 человек открыто признают своё членство в «Единой России». О «самовыдвиженстве» политологи говорят уже как о сложившейся тенденции, которая со временем будет только нарастать. В качестве примера можно привести Москву, где на выбор в городскую думу «партия власти» не стала выставлять кандидатуры, а поддержала 26 самовыдвиженцев, разрешив им пользоваться символикой партии.

ВЦИОМ сообщает, что на 23 августа, в течение недели рейтинг партии составил 32,5%. Это рекордное падение рейтинга за последние десять лет. Он не опускался ниже 40% даже в период активизации оппозиционных сил на Болотной площади. Причинами непопулярности партии в народе эксперты называют в первую очередь пенсионную реформу и падение уровня жизни. Всё это негативно сказывается на готовности граждан голосовать на выборах 8 сентября за «Единую Россию». Часть негатива, по мнению политологов, партии досталась от Дмитрия Медведева. Сказываются его инициативность в реализации пенсионной реформы и личный антирейтинг. По последним данным, уровень доверия граждан Дмитрию Анатольевичу составляет 39,3%.

Рейтинг правительства невысок, а сам Медведев электорально никого «вытащить» и вовсе не в состоянии,отмечает политолог Александр Кынев.

Стремление кандидатов в регионах стать самовыдвиженцами это и страховка от лишних политических рисков, и возможно попытка перейти к новому подходу к кадровой политике.

Назначаются губернаторы-менеджеры, не связанные с конкретным регионом. Новые управленцы считают своим сильным качеством то, что они являются не публичными политиками, а занимаются хозяйственной и управленческой деятельностью. Часто они представители той или иной федеральной бизнес-группы. Поэтому на таком уровне влияние «Единой России» минимизировано,поясняет политолог Александр Пожалов.

Выборы в 2019 году для многих политических сил станут плацдармом для освоения новых технологий. Оппозиция старается «раскачать» негатив в сторону «Единой России» и запустила в ряде регионов так называемую игру «Разоблачи единоросса». Суть её в том, чтобы не голосовать за тех кандидатов, которые заявляются, как самовыдвиженцы, но имеют поддержку партии.

Но несмотря на падение рейтингов, «Единая Россия» продолжает сохранять политический вес, считают эксперты. По данным социологических опросов, большинство регионов по-прежнему поддерживают партию. Отмечается, что для многих правящих партий в других странах рейтинг в 35% — желанная цифра, потому на их фоне «Единая Россия» держится неплохо. К тому же, абсолютно все действующие губернаторы, отправляющиеся на выборы, либо являются членами ЕР, либо имеют связи и пользуются поддержкой партии.

Несмотря на все риски и недостатки, ЕР остаётся самой популярной партией. КПРФ и ЛДПР существенно к ней приблизились по результатам выборов, но при голосовании по партийным спискам чаще побеждают единороссы,отмечает Пожалов.

Тем не менее, политологи склоняются к мысли, что заканчивается эпоха доминирования на выборах «Единой России». Если рейтинг продолжит стремительно снижаться, то это неизбежно вызовет отток членов партии. Пока что это выражается в том, что кандидаты дистанцируются от ЕР.