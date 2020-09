Сотрудники Счетной палаты региона, избирательной комиссии, а также свердловские госслужащие и их жены, будут обязаны отчитываться о своих цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно федеральному закону «О финансовых активах» к понятию относятся криптовалюты и токены. Ранее чиновники могли не отчитываться о таких активах. В России известны уже несколько уголовных дел, которые связаны со взятками в биткоинах. Напомним, что Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении окладов государственных гражданских служащих 1 октября.

