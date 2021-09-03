Бабушки выстроились в «живой щит» и не пускают родителей в школу в Екатеринбурге

Родителей не пускают на территорию школы № 80 в Екатеринбурге, к которой и так не проехать из-за активисток-пенсионерок из соседнего дома.

Третий день работы новой школы № 80 на Уралмаше преподнес родителям сюрприз: чтобы проехать к учебному заведению, необходимо пересечь на авто двор соседнего дома. Проблема в том, что бабушки, живущие в этом доме, встали «живым щитом» и препятствуют проезду транспорта, сообщает E1. Самих родителей на территорию школы не пускают, они не могу довести детей до крыльца, а также забрать их после занятий. По словам источника, около забора школы скапливается толпа до 200 человек. С игровой школьной площадкой также возник казус: детей не пускает на нее специально приставленный рядом дежурный. Администрация школы пояснила, что проблема с доступом родителей известна, в ближайшие дни там пообещали исправить ситуацию. Напомним, несколько школ Нижнего Тагила открыли в своих стенах новые профильные классы, в том числе кадетский класс. Новые профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter