Бабушки выстроились в «живой щит» и не пускают родителей в школу в Екатеринбурге

Бабушки выстроились в «живой щит» и не пускают родителей в школу в Екатеринбурге
Бабушки выстроились в «живой щит» и не пускают родителей в школу в Екатеринбурге
Сегодня, 13:19ПолитикаФото: 1MI
Родителей не пускают на территорию школы № 80 в Екатеринбурге, к которой и так не проехать из-за активисток-пенсионерок из соседнего дома.

Третий день работы новой школы № 80 на Уралмаше преподнес родителям сюрприз: чтобы проехать к учебному заведению, необходимо пересечь на авто двор соседнего дома. Проблема в том, что бабушки, живущие в этом доме, встали «живым щитом» и препятствуют проезду транспорта, сообщает E1.

Самих родителей на территорию школы не пускают, они не могу довести детей до крыльца, а также забрать их после занятий. По словам источника, около забора школы скапливается толпа до 200 человек.

С игровой школьной площадкой также возник казус: детей не пускает на нее специально приставленный рядом дежурный. Администрация школы пояснила, что проблема с доступом родителей известна, в ближайшие дни там пообещали исправить ситуацию.

Напомним, несколько школ Нижнего Тагила открыли в своих стенах новые профильные классы, в том числе кадетский класс.

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Екатеринбург
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