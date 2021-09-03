«Интеррос» Потанина реализует инновационные проекты на Дальнем Востоке

Модератором был известный физик Тагир Аушев, открывший ранее Центр изучения мозга и сознания. Эксперт акцентировал внимание на том, что экспортный потенциал Дальнего Востока можно в значительной степени усилить посредством формирования фундаментального технологического преимущества как самого крупного высокотехнологичного и IT-хаба в Российской Федерации. Ориентиры сделаны как на внутренний рынок, так и на внешний.