«Интеррос» Потанина реализует инновационные проекты на Дальнем Востоке

Стороны указали на необходимость эффективного развития интеллектуального капитала, которым обладает Дальний Восток, пишет информационное издание vostokmedia.com.
Это чрезвычайно важно не только для дальнейшего развития макрорегиона. Речь идет здесь еще и о том, что технологические продукты России в результате постепенно начнут достигать международного уровня.
Венчурному фонду «Восход» будет отведена ключевая роль в развитии высокотехнологичных стартапов и реализации крупных инновационных проектов дальневосточных IT-структур. «Интеррос» Владимира Потанина выступает в роли учредителя фонда. Капитализацию проекта на ближайшие пять лет оценивают в 10 миллиардов рублей.
По словам Сергея Батехина, первый объем финансовых средств на реализацию проекта по созданию венчурного фонда поступит до конца текущего года.
«Такой подход позволит создать ту критическую массу необходимых условий, при которых крупный бизнес готов приходить в регион уже не просто в горнорудный сектор, но и в IT-технологии», — констатировал глава «Интерроса».
Венчурный фонд будет активно развивать высокотехнологичные компании, осуществляющие свою деятельность на территории Дальнего Востока. Планы по созданию новой структуры были анонсированы в ходе профильной секции ВЭФ-2021 «Дальневосточный IT-хаб — 2030: прицел на рынки АТР».
Модератором был известный физик Тагир Аушев, открывший ранее Центр изучения мозга и сознания. Эксперт акцентировал внимание на том, что экспортный потенциал Дальнего Востока можно в значительной степени усилить посредством формирования фундаментального технологического преимущества как самого крупного высокотехнологичного и IT-хаба в Российской Федерации. Ориентиры сделаны как на внутренний рынок, так и на внешний.