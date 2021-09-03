ВК и ОК тестируют предупреждение о потенциально недостоверной информации

Вопросы, связанные с распространением ложной информации, становятся всё более острыми для общества. Особенно очевидно это стало во время пандемии COVID-19. Появляются публикации о том, что раковую опухоль можно вылечить мёдом, что чеснок и настой имбиря защищают от коронавируса, а вышки 5G его распространяют, что Земля плоская, а прививки вызывают аутизм. ОК и VK также получают жалобы на подобный контент и ищут новые решения, чтобы помочь пользователям оперативно узнавать о размещении потенциально ложной информации, лучше ориентироваться в контенте и оставаться в безопасности.