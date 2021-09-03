Власти Китая запретили работодателем использовать график «996»

В Китае вступил в силу запрет на использование графика «996», когда человек работает с 9:00 утра до 21:00 вечера 6 дней в неделю. Предприятиям напомнили, что работников есть право уходить в отпуск и работать в по 8 часов.

Совместное заявление сделали Верховный суд Китая и Минтруда, пишет 360tv.ru. В нем детально рассказали о 10 решениях суда по поводу трудовых споров в связи с принужденной работой сверх нормы, по информации издания BBC. Власти Китая отметили, что у работников есть законное право получать соответствующую компенсацию за сверхурочный труд, а также использовать выходные и отпуск. Как сообщили также власти, соблюдать национальное рабочее время — это обязанность работодателя. В планах значится разработка дополнительных руководящих принципов для трудовых споров. Нормы китайского ТК гласят, стандартный рабочий день должен длится 8 часов, максимум — 44 часа в неделю. Любая сверхурочная работа должна оплачиваться дополнительно, но в Китае это правило не соблюдают. На многих крупных предприятиях Китая (особенно это касается процветающего технологического сектора) сотрудники трудятся намного дольше, и компенсацию им выплачивают не всегда. При этом, по мнению представителей компаний, ранее они не думали, что нарушают права людей. По утверждению китайского технического магната Джека Ма, «работать по 12 часов 6 дней в неделю — это благословение».

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