Лишать водительских прав должников предлагают депутаты

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Он отметил, что, по мнению экспертов, такое наказание для неплательщиков может заменить запрет на выезд за границу, к которому часто прибегают судебные приставы. Однако в соответствии с недавно вступившим в силу законом ограничение выезда применяется только в том случае, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.