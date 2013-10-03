Лишать водительских прав должников предлагают депутаты
3 октября 2013, 08:55ПолитикаЕвгения
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Арест водительских прав для должников намерена ввести Госдума РФ. Соответствующий законопроект готовится к рассмотрению.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Он отметил, что, по мнению экспертов, такое наказание для неплательщиков может заменить запрет на выезд за границу, к которому часто прибегают судебные приставы. Однако в соответствии с недавно вступившим в силу законом ограничение выезда применяется только в том случае, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.
Плигин напомнил, что инициатива обсуждается уже много лет. Противники утверждают, что у некоторых людей исчезнет источник заработка, если лишать прав за долги.
С помощью предлагаемой меры судебные приставы надеются добраться до умудряющихся укрыться должников.
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