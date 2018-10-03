Пять партий могут избираться в Законодательное собрание без сбора подписей

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«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» могут избираться в Законодательное собрание без сбора подписей.
Сюжеты: Екатеринбург
Избирательная комиссия Свердловской области утвердила список партий, кандидатам которых не требуется предоставлять подписи на выборах в региональное Законодательное собрание. Списки кандидатов от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» считаются поддержанными избирателями.
Также избирательная комиссия Свердловской области назвала партии, которым не нужно предоставлять подписи избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований региона.
Помимо вышеперечисленных пяти политических партий в список вошли «Патриоты России», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Родина» и «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России», сообщает «Областная газета».
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