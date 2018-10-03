Пять партий могут избираться в Законодательное собрание без сбора подписей

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила список партий, кандидатам которых не требуется предоставлять подписи на выборах в региональное Законодательное собрание. Списки кандидатов от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» считаются поддержанными избирателями.