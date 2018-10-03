Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пять партий могут избираться в Законодательное собрание без сбора подписей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%b0.jpg.1024x0 q85

Пять партий могут избираться в Законодательное собрание без сбора подписей

Сегодня, 21:00Политика
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим