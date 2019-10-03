С ОБИ стало выгоднее: бонусная программа пришла на Урал

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ запустила бонусную программу в Екатеринбурге. Теперь покупатели смогут получать до 10% кэшбэка с каждой покупки и до 50% в период проведения специальных акций на отдельные позиции и категории. Полученными бонусами можно оплачивать до половины стоимости любых товаров, включая те, которые уже продаются со скидками. В течение первых двух месяцев работы программы всем зарегистрировавшимся участникам, которые совершили покупки, будут начислены до 20 000 приветственных бонусов (1 бонус=1 рубль).

В процессе ремонта сложно спланировать все расходы, но можно их существенно оптимизировать. Участникам программы ОБИ Бонус мы предлагаем ряд уникальных преимуществ, которые помогают совершать покупки выгоднее и комфортнее, простые и прозрачные условия, эффективную систему накоплений, а также ряд дополнительных привилегий, таких как возврат товара в течение трех лет, обмен товаров и гарантия на них без предъявления чека, персональные акции и предложения, подарки на день рождения,говорит Павел Кузьмин, начальник отдела электронной коммерции и программ лояльности ОБИ Россия.

Решение о запуске программы в новом регионе было принято по итогам ее успешной реализации в Санкт-Петербурге, Волгограде и Волжском. По итогам опроса покупателей в этих городах, 84% удовлетворены условиями бонусной программы, а 80% ответили, что карта ОБИ Бонус позволяет ощутимо экономить на покупке товаров для ремонта, дома и сада. Особенно активно ею пользуются покупатели интернет-магазина obi.ru — доля онлайн-заказов с использованием бонусной карты увеличилась в семь раз.

Чтобы стать участником программы, необходимо совершить покупку в любом из гипермаркетов ОБИ в Екатеринбурге, бесплатно получить бонусную карту и зарегистрировать ее одним из следующих способов: на сайте obiclub.ru, по телефону 8-800-500-8080, в мобильном приложении OBI или на стойке регистрации в магазинах.