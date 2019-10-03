В центре Нижнего Тагила из-за ремонта дороги образовалась пробка
Сегодня, 09:25ПолитикаФото: Скриншот c онлайн-камеры СетиТагила
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Около 9 часов утра в центре города из-за ремонта дороги образовалась пробка, по сообщению TagilCity.ru очевидцев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за ремонта полосы по улице Островского появилось скопление машин. Пробка образовалась от налоговой на улице Островского до Горсовета. Из-за перекрытия части дороги, водители вынуждены осуществлять движение по одной полосе.
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15 минут стояли в пробке. Не могли они начать ремонтировать в другое время, сообщила тагильчанка Мария.
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