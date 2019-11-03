Вице-премьер Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения в регионах

Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно, сказала вице-премьер.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что «системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов».

Также первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что модернизация поликлиник и районных больниц не проводилась годами. Медучреждения находятся в плачевном состоянии.