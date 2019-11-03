Вице-премьер Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения в регионах
Сегодня, 19:13ПолитикаФото: Официальный сайт правительства России
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявила, что оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно.
Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно, сказала вице-премьер.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что «системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов».
Также первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что модернизация поликлиник и районных больниц не проводилась годами. Медучреждения находятся в плачевном состоянии.
В четверг Владимир Путин провел заседание Госсовета, на котором рассматривались проблемы медицины. Основными вопросами на заседании стали проблемы доступности медицины и качество медицинских услуг.
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