Все участники голосования на выборах 4 декабря смогут поучаствовать и в уникальном опросе
3 декабря 2011, 19:33Политика
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Об этом сообщает официальный сайт Избирательной комиссии Свердловской области.
Уникальное интернет-голосование будет доступно только тем, кто приходил на выборы в свои избирательные участки. Этот экспериментальный интернет-опрос будет являться аналогом обычного голосования, однако будет иметь и особые черты: он будет анонимным, добровольным и бесплатным. Кроме того, доступен интернет-опрос будет только той аудитории, которая имеет доступ к сети Интернет.
Как сообщает источник, данный опрос проводится для выявления отношения кнему избирателей, отработки экспериментальной методики опроса иотработки программно-технических и организационных средств проведенияопроса.
Интернет-голосование продлится с 8.00 до 20.00 часов 4 декабря, а сами результаты будут доступны в районе 23 часов.
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