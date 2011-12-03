Все участники голосования на выборах 4 декабря смогут поучаствовать и в уникальном опросе

Уникальное интернет-голосование будет доступно только тем, кто приходил на выборы в свои избирательные участки. Этот экспериментальный интернет-опрос будет являться аналогом обычного голосования, однако будет иметь и особые черты: он будет анонимным, добровольным и бесплатным. Кроме того, доступен интернет-опрос будет только той аудитории, которая имеет доступ к сети Интернет.