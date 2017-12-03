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Новости Нижнего Тагила

Посол Франции в России посетит Екатеринбург с четырёхдневным визитом

3 декабря 2017, 10:05Добавить новость
Екатеринбург,политика,Свердловская область,Франция,посол,куйвашев,рабочий визит,стадион
Посол Франции в России впервые посетит столицу Свердловской области. Сильви Берманн прибудет в Екатеринбург на 4 дня, в течение которых запланирована насыщенная программа.

Французский посол Сильви Берманн посетит Екатеринбург с 1 по 5 декабря. В рамках 4-дневного визита намечена насыщенная программа.

2 декабря г-жа Берманн посетила молочный завод, на котором производят сыры по французской технологии. В этот же день послу показали восстановленный стадион «Екатеринбург-Арена», на котором будут играть матчи, в том числе, и футболисты сборной Франции.

3 и 4 декабря станут лекционными днями для высокой гости, передаёт «Вечерний Екатеринбург». В воскресенье она прочтёт лекцию о роли и месте женщин в мировой политике в «Ельцин Центре», а в понедельник выступит перед студентами УрФУ. На этот же день запланирована встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Это первый визит Сильви Берманн в Екатеринбург. К тому же она первая женщина-посол, которая представляет интересы Франции в Российской Федерации. Отъезд г-жи Берманн запланирован на 5 декабря.

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