Политолог Анатолий Гагарин стал новым заместителем главы Екатеринбурга
Сегодня, 17:07ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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3 ноября подписан приказ о назначении нового замглавы Екатеринбурга Александра Высокинского. Им стал Анатолий Гагарин, ранее он консультировал мэра столицы Урала по вопросам политики.
Сюжеты: Екатеринбург
Гагарин стал замом Александра Высокинского по организации значимых всероссийских мероприятий, а также событий международного масштаба.
До 15-го ноября должность зама главы столицы Урала по организации значимых общероссийский и международных мероприятий занимал Сергей Тушин, сообщает УрБК.
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