За «бестолочей» Колесникова могут исключить из «Справедливой России» в Екатеринбурге
Сегодня, 18:14ПолитикаФото: Екатеринбургская городская дума
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Александра Колесникова за высказывание о журналистах могут исключить из фракции «Справедливая Россия». Региональный совет партии направил обращение с данной просьбой к представителям фракции в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Совет отделения «Справедливой России» в Свердловской области направил ходатайство руководителям фракции екатеринбургской думы об исключении Александра Колесникова, сообщает URA.RU.
Напомним, что ранее депутат думы Екатеринбурга использовал высказывание «журналисты - бестолочи» при обсуждении работы прессы.
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