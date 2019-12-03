В Свердловской области могут перенести сроки ввода налога для самозанятых
В Свердловской области могут отложить переход на специальный налоговый режим для самозанятых, сообщает «РБК-Екатеринбург».
Область должна подписать региональный закон после начала действия федерального.
С учетом отсутствия федерального закона сегодня, в начале декабря, скорее всего, региональный закон принять не успеют. Возможно, статус самозанятых в Свердловской области введут не с января, а с середины 2020 года, говорит уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх.
Депутаты Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и Дмитрий Ионин рассказали, что закон, скорее всего, будет принят вовремя.
Федеральный закон принят в первом чтении нижней палатой 21 ноября. Ожидается, что во втором чтении он будет рассмотрен 4 декабря.
Законопроект о расширении действия налогового режима для самозанятых был подготовлен Минфином РФ. Он начнет действовать с 1 января 2020 года. В эксперименте примут участие еще 19 регионов, в том числе и Свердловская область.
Налог на профессиональный доход с самозанятых начал взиматься с января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Планировалось продлить эксперимент до 2028 года и только потом присоединять другие регионы.