В Свердловской области могут перенести сроки ввода налога для самозанятых

Область должна подписать региональный закон после начала действия федерального.

С учетом отсутствия федерального закона сегодня, в начале декабря, скорее всего, региональный закон принять не успеют. Возможно, статус самозанятых в Свердловской области введут не с января, а с середины 2020 года, говорит уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх.

Депутаты Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и Дмитрий Ионин рассказали, что закон, скорее всего, будет принят вовремя.

Федеральный закон принят в первом чтении нижней палатой 21 ноября. Ожидается, что во втором чтении он будет рассмотрен 4 декабря.

Законопроект о расширении действия налогового режима для самозанятых был подготовлен Минфином РФ. Он начнет действовать с 1 января 2020 года. В эксперименте примут участие еще 19 регионов, в том числе и Свердловская область.