Эксперты оценили степень открытости Александра Мишарина прессе

«Национальная служба мониторинга» совместно с«Институтом независимых политических исследований» подготовили медиарейтинг глав субъектов РФ за 2011г. на основекоэффициента информационной открытости.

Данный коэффициент отражаетстепень открытости персоны перед информационными источниками. Показательрассчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвеннойречью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. Таким образом,в ТОП рейтинга попадают персоны, не о которых больше всего пишут в СМИ,а те, каждое упоминание которых содержит месседж для той или инойаудитории.

По итогам года в тройку наиболее информационно открытыхгубернаторов вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ингушетии Юнус-БекЕвкуров и губернатор Пензенской области Василий Бочкарев.

В список наиболеезакрытых для СМИ губернаторов вошли губернатор Владимирской областиНиколай Виноградов, губернатор Курской области Александр Михайлов иглава Марий Эл Леонид Маркелов.

2011 год должен запомниться какминимум тем, что в этом году наметилась четкая тенденция – главырегионов РФ стали больше общаться с представителями прессы. В результатечисло сообщений с цитированием губернаторов увеличилось по сравнению спредыдущим годом более, чем в полтора раза. И есть все основанияполагать, что данный тренд сохранится и в новом, 2012 годупрокомментировал итоги исследования генеральный директор «Институтанезависимых политических исследований» Александр Улитин.