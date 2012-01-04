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Эксперты оценили степень открытости Александра Мишарина прессе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эксперты оценили степень открытости Александра Мишарина прессе

4 января 2012, 15:15Политика
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