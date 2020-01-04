Владимир Путин поручил кабмину помочь Екатеринбургу в организации Универсиады-2023

Постановляю оказать содействие правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, написано в документе.

Из-за запрета Международного антидопингового агентства на проведение международных соревнований в России проведение Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году оказалось под вопросом, как и других турниров. Однако решение о проведении Универсиады не было отозвано. Недавно начались выборы талисмана спортивного события.