Владимир Путин поручил кабмину помочь Екатеринбургу в организации Универсиады-2023
Сегодня, 16:35ПолитикаФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ с поручением кабинету министров помочь Екатеринбургу в организации Универсиады-2023. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Сюжеты: Екатеринбург
Постановляю оказать содействие правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, написано в документе.
Кроме того, Путин постановил оказать содействие СМИ в освещении мероприятия.
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Указ о помощи в организации Универсиады-2023
Фото: Портал официальной правовой информации
Из-за запрета Международного антидопингового агентства на проведение международных соревнований в России проведение Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году оказалось под вопросом, как и других турниров. Однако решение о проведении Универсиады не было отозвано. Недавно начались выборы талисмана спортивного события.
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