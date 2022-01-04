Ройзман готов побороться за кресло свердловского губернатора на прямых выборах

Ройзман готов побороться за кресло свердловского губернатора на прямых выборах
Ройзман готов побороться за кресло свердловского губернатора на прямых выборах
Сегодня, 16:54ПолитикаФото: страница Евгения Ройзмана в Инстаграм

Ройзман пойдет в губернаторы только на прямых выборах

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился планами на грядущие в 2022 году выборы губернатора Свердловской области. Политик заявил журналистам, что готов отдать пять лет жизни для своего дома, если это понадобится.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своих планах отказаться от участия в предвыборной гонке за кресло губернатора Свердловской области. Об этом политик сообщил изданию Е1.

По словам Ройзмана, участие в выборах главы региона в том формате, который есть сейчас, не имеет смысла. Однако при возвращении прямой формы голосования общественник выставит свою кандидатуру.

Ройзман рассказал, что к предыдущим выборам в 2017 году он готовился основательно — выбирал основные направления предвыборной программы, заинтересовался вопросам социальной политики региона, выделением денег на работу со СМИ.

Сюжеты:
Екатеринбург
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