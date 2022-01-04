Ройзман готов побороться за кресло свердловского губернатора на прямых выборах

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своих планах отказаться от участия в предвыборной гонке за кресло губернатора Свердловской области. Об этом политик сообщил изданию Е1.
По словам Ройзмана, участие в выборах главы региона в том формате, который есть сейчас, не имеет смысла. Однако при возвращении прямой формы голосования общественник выставит свою кандидатуру.
Ройзман рассказал, что к предыдущим выборам в 2017 году он готовился основательно — выбирал основные направления предвыборной программы, заинтересовался вопросам социальной политики региона, выделением денег на работу со СМИ.