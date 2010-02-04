Индексация пенсий теперь зависит от роста цен
4 февраля 2010, 16:34ПолитикаArtem
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Базовая часть трудовой пенсии по старости вошла в состав страховой части.
Объединение базовой и страховой частей трудовой пенсии никак не повлияло на размер пенсии и не потребовало каких-либо действий ни со стороны пенсионеров, ни со стороны работающих граждан. При этом, изменились условия индексации пенсии. Если раньше повышение базовой части зависело от уровня инфляции, а страховой – от роста средней зарплаты в стране, то с 2010 года увеличение размера пенсии будет зависеть от роста цен, рассказали нам в Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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