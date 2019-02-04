Депутаты гордумы Екатеринбурга хотят взять контроль над МУПами

Андрей Пирожков предложил внести поправки в устав столицы Урала для того, чтобы депутаты смогли контролировать процесс назначения директоров МУПов. На данный момент этим вопросом занимается администрация города.

Депутат написал в соцсети, что МУПы – это активы, которые принадлежат городу, и сейчас от общественности скрыты механизмы назначения директоров, проверка хоздеятельности и кредитная политика муниципальных предприятий. Передача полномочий гордуме, по его мнению, позволит сделать деятельность МУПов более прозрачной.