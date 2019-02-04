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Депутаты гордумы Екатеринбурга хотят взять контроль над МУПами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты гордумы Екатеринбурга хотят взять контроль над МУПами

Сегодня, 21:08ПолитикаФото: Екатеринбургская гордума
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