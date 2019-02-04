Юрий Биктуганов возглавит свердловское министерство образования и молодёжной политики

Указ о назначении нового министра подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил источник агентства URA.ru в департаменте информационной политики региона. При этом на официальных сайтах госорганов Свердловской области указа о назначении на момент публикации этого материала не было.