Юрий Биктуганов возглавит свердловское министерство образования и молодёжной политики
Сегодня, 00:30ПолитикаФото: minobraz.egov66.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В правительстве Свердловской области произойдут кадровые перестановки. Юрий Биктуганов, ранее возглавлявший министерство общего и профессионального образования, займёт пост главы министерства образования и молодёжной политики региона.
Указ о назначении нового министра подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил источник агентства URA.ru в департаменте информационной политики региона. При этом на официальных сайтах госорганов Свердловской области указа о назначении на момент публикации этого материала не было.
Ранее пост главы департамента молодёжной политики занимала Ольга Глацких, которую освободили от занимаемой должности после ряда резонансных высказываний. На пресс-конференции 16 января Евгений Куйвашев отметил, что министерство общего и профессионального образования будет объединено с департаментом, а руководить новым ведомством предложат Юрию Биктуганову.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Свердловская областьЕвгений Куйвашевминистрминистерство образованиядепартаментЮрий Биктугановмолодежная политика
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей