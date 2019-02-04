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Юрий Биктуганов возглавит свердловское министерство образования и молодёжной политики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юрий Биктуганов возглавит свердловское министерство образования и молодёжной политики

Сегодня, 00:30ПолитикаФото: minobraz.egov66.ru
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