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Замглавы Нижнего Тагила Вадим Кулик покинул свой пост
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замглавы Нижнего Тагила Вадим Кулик покинул свой пост

Сегодня, 16:29ПолитикаФото: АН «Между строк»
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