Замглавы Нижнего Тагила Вадим Кулик покинул свой пост

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Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик освобожден от должности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вице-мэр Вадим Кулик покинул свой пост 29 января 2019 года в связи «с переходом на другую работу», об этом говорится в официальном постановлении на сайте администрации Нижнего Тагила.
С 25 декабря 2018 года обязанности замглавы города по городскому хозяйству и строительству исполняет начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
Напомним, в октябре 2018 года редакция TagilCity.ru прогнозировала отставку Вадима Кулика, высказав версию, что вице-мэр может уйти в «Службу заказчика», а его место займет Владимир Юрченко. Пока новое место работы Вадима Кулика не озвучивается.
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