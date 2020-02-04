Бывший вице-премьер Акимова назначен главой «Почты России»
Сегодня, 22:41ПолитикаФото: сайт Правительства России
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Сегодня, 4 февраля, бывшего вице-премьера Максима Акимова назначили генеральным директором «Почты России», пишет ТАСС.
Ранее Акимов занимался в правительстве курированием отрасли связи и транспорта, развитием цифровой экономики. Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором на пять лет.
С предшественником Акимова Николаем Подгузовым прекратили трудовые отношения. Он возглавлял компанию с 2017 года.
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