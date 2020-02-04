Путин заявил, что поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

4 января Путин провел встречу с представителями общественности в Череповце. Одна из участниц встречи задала вопрос о том, имеет ли смысл проводить выборы президента, если поправки будут приняты сейчас. На этот вопрос президент сказал, что предложение внести поправки продиктовано не желанием продлить свой срок, а «просто жизнью».