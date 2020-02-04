Путин заявил, что поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий
Сегодня, 19:56ПолитикаФото: kremlin.ru
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Владимир Путин заявил, что предложение внесения поправок в Конституцию не связано с продлением его президентских полномочий, пишет «Коммерсант».
4 января Путин провел встречу с представителями общественности в Череповце. Одна из участниц встречи задала вопрос о том, имеет ли смысл проводить выборы президента, если поправки будут приняты сейчас. На этот вопрос президент сказал, что предложение внести поправки продиктовано не желанием продлить свой срок, а «просто жизнью».
За время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать… сказал Путин.
По словам Путина, общероссийское голосование является плебисцитом, по сути волеизъявлением граждан. Он предложил голосование, проведение которого является высшим проявлением демократии.
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