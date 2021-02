Тагильский полицейский назначен врио главы МВД Первоуральска

Полковник Вячеслав Шведчиков из Нижнего Тагила назначен временно исполняющим обязанности главы ОМВД в Первоуральске.

Начальника полиции Первоуральска Олега Грехова отстранили из-за дела о взяточничестве. В связи с этим было принято решение назначить замначальника МУ МВД «Нижнетагильское» Вячеслава Шведчикова врио главы ОМВД Первоуральска, сообщает телеканал «Евразия». Вячеслав Шведчиков Photo: сайт МУ МВД «Нижнетагильское» Сообщается, что тагильский полицейский пробудет на новой должности два месяца, а затем вернется на службу в Нижнем Тагиле. Напомним, экс-главу МВД Первоуральска Олега Грехова обвиняют в получении взятки. Следствие считает, что Грехов передал записи переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана третьим лицам и получил за это 300 тысяч рублей. Апелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о прослушке Евгения Ройзмана

