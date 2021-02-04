В Нижнем Тагиле мужчина пришел в гости к другу и застрял на балконе из-за пожара

В Нижнем Тагиле мужчина пришел в гости к другу и застрял на балконе из-за пожара

Сегодня, 09:43ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле спасатели вывели с балкона загоревшейся квартиры мужчину, который пришел в гости к другу.

По словам местного жителя, он пришел к другу в квартиру в Нижнем Тагиле. Он разбудил спящего приятеля, однако вскоре помещение заполнилось дымом. Его товарища вынесли на улицу пожарные и передали медикам «скорой». Сам мужчина остался на балконе и ждал, пока его выведут сотрудники МЧС, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Video:Телеканал «Рен ТВ»

Тагильчанин отметил, что вовремя появился в квартире, так как его друг продолжил бы спать, если бы не его визит.

Спасатели вернулись за мужчиной и вывели его из задымленного помещения. За спасения местный житель выразил пожарным благодарность.

Напомним, пожар произошел в доме на улице Циолковского 3 февраля. Сообщение поступило на пульт оператора в 16.40. В квартире на площади четыре квадратных метра сгорело имущество. Восемь человек было выведено из-за задымления, из них троих — в спасательных масках. Один человек пострадал.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
МЧСпожарскораяпострадавшийпожары в Свердловской областиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы