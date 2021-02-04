В Нижнем Тагиле мужчина пришел в гости к другу и застрял на балконе из-за пожара

По словам местного жителя, он пришел к другу в квартиру в Нижнем Тагиле. Он разбудил спящего приятеля, однако вскоре помещение заполнилось дымом. Его товарища вынесли на улицу пожарные и передали медикам «скорой». Сам мужчина остался на балконе и ждал, пока его выведут сотрудники МЧС, сообщает телеканал «Рен ТВ».