Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Денис Исаков стал прокурором города Кушвы. Исполняющим обязанности подразделения был назначен его заместитель Роберт Слепухин, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила Денис Исаков работал с 2000-х. После он переехал в Екатеринбург. Главным природоохранным прокурором Нижнего Тагила его назначили в 2016 году. Напомним, вчера стало известно, что по данным СМИ, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков уходит в отставку. СМИ: прокурор Свердловской области Сергей Охлопков уходит в отставку

