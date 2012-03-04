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«А вас, Валентина Павловна, я попрошу остаться…». Еще на один срок?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«А вас, Валентина Павловна, я попрошу остаться…». Еще на один срок?

4 марта 2012, 09:00ПолитикаОльга
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