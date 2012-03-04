«А вас, Валентина Павловна, я попрошу остаться…». Еще на один срок?

«Пишу я по поводу унижения мэра нашего города Валентины ПавловныИсаевой, - начала свое повествование на странице местной газеты РиммаВасильевна Цыпленкова. – В 2008 году мы с большим энтузиазмомпроголосовали за ее кандидатуру и были уверены, что она сделает длянашего города все необходимое. Но как можно что-то сделать приотсутствии денег в бюджете?».

Далее пожилая женщина от слов сочувствия сразу перешла к делу:оказывается, еще при губернаторе Эдуарде Росселе Нижнему Тагилу быловыделено из облбюджета полтора миллиарда рублей, но в городскую казнуденьги так и не поступили. Цыпленкова считает, что нынешний руководительобласти Александр Мишарин должен в этом вопросе разобраться и вернутьденьги тагильчанам. А что касается Исаевой, ее надо оставить на второйсрок. «Чтобы убедиться, что с такими деньгами она сделает многое»,уверена защитница из народа, не для себя, конечно, а для всего НижнегоТагила.

Откуда у Цыпленковой такие сведения, выяснить не удалось. В аппаратемэрии нашему корреспонденту сообщили, что ни адрес, ни контактныйтелефон чиновникам не известны. Вместе с тем, не исключается, что вобозримом будущем в защиту Исаевой от как бы губернаторского произволапоявятся другие, но уже коллективные письма.

Сомнения в искренности опубликованного в частной газете письма возникаютпоневоле. «Хочу добавить, что с Валентиной Павловной Исаевой я лично незнакома», - словно предупредила возможные каверзные вопросы гражданкаЦыпленкова.

Как сообщил по телефону один из местных народных избранников, открытоеписьмо тагильчанки городская дума обсудить уже не успеет – срокполномочий депутатов 5 созыва заканчивается в воскресенье 4 марта. Авечером первой мартовской пятницы избранные граждане Нижнего Тагиласобрались в загородном пансионате «Аист» на «внеплановое заседание», гдев дружеской обстановке неформальной встречи и депутаты, и глава городаподвели, надо полагать, итоги совместной четырехлетней работы. Заодно ипопрощались с теми, кому переизбрание по разным причинам не грозит.

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