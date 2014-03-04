США разрывают военные связи с Россией из-за крымской кампании Путина

Мы призываем Россию к деэскалации кризиса на Украине, мы призываем российские войска в Крыму вернуться на свои базы, как это предписывается соглашениями по российскому Черноморскому флоту заявил представитель Минобороны США вице-адмирал Джон Кирби.

В заявлении Пентагона также говорится, что военно-стратегическая концепция Вооруженных сил США относительно Европы и Средиземноморья остается без изменений.

Решение российских властей ввести войска на Украину до стабилизации ситуации в этой стране остается в центре политических дискуссий последние три дня. 1 марта Совет Федерации поддержал предложение президента России Владимира Путина использовать Вооруженные силы до урегулирования политического кризиса на Украине. С просьбой о помощи к российскому президенту обратился премьер Крыма Сергей Аксенов. Власти автономии отказались подчиняться центральным властям в Киеве, заявив, что считают главой государства свергнутого президента Виктора Януковича. Последний нашел приют в России.

Постоянный представитель РФ В Совбезе ООН Виталий Чуркин на экстренном заседании СБ процитировал заявление Януковича, в котором тот попросил Путина ввести войска на Украину для восстановления законности, мира и защиты граждан страны.