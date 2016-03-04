Глава Нижнего Тагила Сергей Носов: «Евгений Куйвашев игнорирует указания Кремля»

Мэр Нижнего Тагила объяснил, в чем причина политического кризиса в регионе и восстаний муниципалитетов против действий губернатора. По мнению градоначальника, в области накопилось много проблем, которые необходимо разрешить в кратчайшие сроки.

Он вспомнил прошлогодние семинары и совещания, которые организовывала администрация президента и руководство Екатеринбурга.

Важным посылом и Владимира Путина, и его администрации, стал призыв слышать людей, а не давить на них. Область должна принимать во внимание мнения местных муниципалитетов. Но, можно предположить, что Куйвашев либо пропустил эти семинары, либо просто проигнорировал обращение Кремля.

Редакция TagilCity.ru напоминает, что в начале февраля Сергей Носов избран в Высший совет "Единой России". Новый политический статус открывает перед мэром перспективы вступить в госдуму РФ.