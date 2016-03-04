Глава Нижнего Тагила Сергей Носов: «Евгений Куйвашев игнорирует указания Кремля»
В эфире телеканала «41 Домашний» Сергей Носов высказал свое мнение о работе Куйвашева и его администрации.
Мэр Нижнего Тагила объяснил, в чем причина политического кризиса в регионе и восстаний муниципалитетов против действий губернатора. По мнению градоначальника, в области накопилось много проблем, которые необходимо разрешить в кратчайшие сроки.
Он вспомнил прошлогодние семинары и совещания, которые организовывала администрация президента и руководство Екатеринбурга.
Важным посылом и Владимира Путина, и его администрации, стал призыв слышать людей, а не давить на них. Область должна принимать во внимание мнения местных муниципалитетов. Но, можно предположить, что Куйвашев либо пропустил эти семинары, либо просто проигнорировал обращение Кремля.
Редакция TagilCity.ru напоминает, что в начале февраля Сергей Носов избран в Высший совет "Единой России". Новый политический статус открывает перед мэром перспективы вступить в госдуму РФ.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru