Общественная палата Нижнего Тагила начала свою работу со скандала (ФОТО)

Дело в том, что в общественную палату попала журналистка «Тагильского рабочего», по словам одного из других претендентов, не присутствовавшая в списках кандидатов. В то же время для экологов Нижнего Тагила, выставлявших в общественную палату Нижнего Тагила сразу четырёх кандидатов, вообще не нашлось ни одного места.

Мы обратились в прокуратуру с просьбой проверить правомочность заведения последнего члена в общественную палату. Это было сделано в связи с тем, что, когда мы участвовали в отборе 18 февраля, этого члена в списках не было. Включение в общественную палату члена, кандидатура которого не была вынесена на 17 февраля, противоречит постановлению Сергея Носова об утверждении Общественной палаты рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Пока экологи не получили разъяснений ни от прокуратуры, ни от Администрации города.

Вообще, комментировать это – не моя прерогатива, но как мне удалось узнать, что они [имеются в виду члены общественной палаты, выбранные мэром и депутатами] избирали сами. Списки были представлены, все кандидаты, кого предложил Глава, кого Дума, а затем они вместе собирались и голосовали рассказала журналисту TagilCity.ru начальник отдела по работе со СМИ Администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.

Конечно, это не объясняет того, как среди избранных оказался кандидат, не заявленный в ранних списках.

Тем не менее, общественная палата уже провела своё первое заседание. Как сообщает НИЖНИЙ ТАГИЛ Официальный, уже были распределены важные должности этого совещательного органа.

Председателем Общественной палаты стал Михаил Аршанский – почётный гражданин Нижнего Тагила, советник генерального директора НТМК.

О том, какие судьбоносные для Нижнего Тагила инициативы выдвинет Общественная палата, когда её формирование будет завершено, а также о том, отстоят ли экологи хотя бы одно место из восемнадцати, читайте на страницах портала TagilCity.ru.