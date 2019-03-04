Рейтинги власти не увеличились после обращения Путина к Федеральному собранию

После оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию уровень доверия среди россиян к действующей власти не возрос. Так, по данным Всероссийского центра общественного мнения, показатель снизился с 33,5% до 32,8%.

По данным Фонда общественного мнения, рейтинг президента остался прежним – 46%, а показатели доверия увеличились с 57% до 58%, показатели оценки работы главы государства выросли с 60% до 61%.

За последние семь лет уровень одобрения решений президента после послания Федеральному собранию увеличивался на 2 – 2,5 п.п. При этом показатель доверия оставался неизменным, либо снижался, пишут «Новые Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМ.