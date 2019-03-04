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Рейтинги власти не увеличились после обращения Путина к Федеральному собранию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейтинги власти не увеличились после обращения Путина к Федеральному собранию

Сегодня, 10:15ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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