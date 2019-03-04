Турнир по греко-римской борьбе памяти Лопатина пройдёт в Нижнем Тагиле 15-16 марта

С 15 по 16 марта в Нижнем Тагиле на базе спортивного зала по улице Верхняя Черепанова, 31Б состоится турнир памяти Александр Александровича Лопатина. К участию приглашаются спортсмены 2004-2006 года рождения и в весовой категории от 32 до 110 килограмм. Заявки принимаются до 11 марта на электронную почту МБУ «СШОР №3 имени А.А. Лопатина».