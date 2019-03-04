Турнир по греко-римской борьбе памяти Лопатина пройдёт в Нижнем Тагиле 15-16 марта
Сегодня, 00:30ПолитикаФото: sd3nt.ru
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Нижнетагильские и областные греко-римские борцы соберутся на турнире имени Александра Александровича Лопатина для того, чтобы определить сильнейшего среди себя и почтить память первого мастера спорта СССР на Урале по греко-римской борьбе.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 15 по 16 марта в Нижнем Тагиле на базе спортивного зала по улице Верхняя Черепанова, 31Б состоится турнир памяти Александр Александровича Лопатина. К участию приглашаются спортсмены 2004-2006 года рождения и в весовой категории от 32 до 110 килограмм. Заявки принимаются до 11 марта на электронную почту МБУ «СШОР №3 имени А.А. Лопатина».
Победители и призеры турнира в каждой весовой категории награждаются грамотами и медалями, сообщают организаторы турнира.
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