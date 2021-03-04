Сегодня, 07:39ПолитикаАзиз КеримовФото: Яндекс.Карты

Избирком региона не получал жалобы на незаконную агитацию тагильскими учителями

В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что не получали жалоб на учителей, которые вынуждали учеников к голосованию за кандидатов в молодежный парламент региона.

Представителям избирательной комиссии Свердловской области жалоб о принуждении к голосованию не поступало. Педагоги могли лишь сообщить о проведении выборов, считают в избиркоме.

Вынуждать к голосованию никто не может и по нашей информации таких случаев не происходило. Педагоги рекомендовали школьникам принять участие в выборах,рассказали в избирательной компании TagilCity.ru.

Напомним, второго февраля в распоряжении TagilCity.ru появилась переписка в школьном чате, где учитель одной из школ Ленинского района в Нижнем Тагиле призывал детей голосовать за выпускника школы и отчитываться перед классным руководителем. В избирательной комиссии попросили редакцию предоставить данные скриншоты, но их передача невозможна, поскольку родители предоставили их изданию на условиях анонимности.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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