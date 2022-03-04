Компания Microsoft не будет поставлять в Россию свои новинки

Компания Microsoft не будет поставлять в Россию свои новинки
Компания Microsoft не будет поставлять в Россию свои новинки
Сегодня, 00:26ПолитикаФото: pixabay
Новые продажи продуктов и услуг Microsoft будут приостановлены в России. Причиной тому в компании называют военную спецоперацию РФ на территории Украины.

Об этом в пятницу, 4 марта, заявил Брэд Смит — президент и вице-председатель Microsoft. Обращение было опубликовано на официальном сайте компании. Компания не только отказывается завозить на российский рынок новинки, но и планирует отказаться от уже заключенных договоренностей. Согласно заявлению мистера Смита, политика Microsoft будет соответствовать действиям и санкциям США, ЕС и Великобритании, которые были введены в отношении России.

Сегодня мы объявляем, что приостановим все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируем и работаем в ногу с правительствами Соединенных Штатов, Европейского Союза и Соединенного Королевства, и мы прекращаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительства о санкциях, сообщается на сайте Microsoft.

В настоящий момент силы корпорации брошены на цифровую помощь Украине, в частности, защите ее кибербезопасности.

Напомним, многие корпорации и предприятия мирового значения заявили о прекращении сотрудничества с Россией из-за конфликта на Донбассе.

Сюжеты:
Операция на Украине
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