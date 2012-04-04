Сити-менеджером Верхотурья стал тагильчанин

Как сообщает пресс-служба Администрации городского округа Верхотурский,новый сити-менеджер духовной столицы Урала родом из посёлка БольшаяПоляна Калининградской области. До участия в конкурсе на замещениевакантной должности сити-менеджера он проживал в Нижнем Тагиле и занималпост заместителя главы Администрации Верхнесалдинского городскогоокруга.

Более пяти лет Сергей Лобусов отдал металлургии, проработав в ОАО НТМК, апозже ушел в энергетику. Его муниципальная служба началась с 2009 года,когда он возглавил муниципальное унитарное предприятие«Жилищно-коммунальный Трест Горноуральского городского округа». В 2011году Лобусов был назначен замом главы Администрации Верхней Салды сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время, отметили в пресс-службе, Главагородского округа Верхотурский Алексей Лиханов заключит с ним контракт.Как ожидается, 9 апреля станет первым рабочим днем новогосити-менеджера. До этого срока Сергей Лобусов намерен передать делабывшим коллегам из Верхней Салды и перевезти семью, включая троих детей,в Верхотурье.