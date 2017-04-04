Два новых заместителя министра инвестиций и развития назначены в Свердловской области

Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение новых инвестиций является одним из самых важных направлений работы органов государственной власти. В связи с этим Евгений Куйвашев назначил новыми заместителями регионального министра соответствующего ведомства – инвестиций и развития – Василия Соснина и Александра Породнова.

Как сообщает «Областная газета», оба назначенных на эти должности – выпускники уральских университетов.

Василию Соснину 35 лет. Он имеет 13-летний опыт работы на различных предприятиях лесопромышленного комплекса. Александру Породнову 33 года. Ранее он работал в различных областных министерствах – экономики, международных и внешнеэкономических связей, инвестиций и развития.

У новых заместителей различные области деятельности в министерстве. Василий Соснин будет заниматься развитием инфраструктуры в сфере малого и среднего бизнеса. Породнов будет курировать инвестиционную политику.