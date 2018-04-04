Лишние кандидаты будут исключены из избирательных списков в Свердловской области
4 апреля, 17:25Политика
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3 апреля свердловские депутаты приняли поправки в 47 статью Избирательного кодекса Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Принятие правок привело документ в соответствие нормам федерального законодательства. Теперь, если число кандидатов будет превышать количество мандатов, подлежащих замещению, то избирательная комиссия может исключить всех кандидатов из списка до его последующего заверения.
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