Куйвашев создал комиссию по проекту «Екатеринбург - международная площадка»
Губернатор Свердловской области сообщил о создании постоянно действующей комиссии по проведению международных мероприятий, информирует правительство региона.
В состав комиссии по реализации проекта «Екатеринбург - международная площадка» вошли члены правительства Свердловской области, представители администрации Екатеринбурга, эксперты, бизнесмены, общественники.
Главой комиссии назначен первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Он отметил, что к Екатеринбургу, как к площадке для проведения мероприятий международного уровня, все больше увеличивается интерес, что требует слаженности и четкой координации действий всех структур власти.
Поручение губернатора обусловлено растущим количеством и уровнем международных мероприятий, которые принимает Екатеринбург, в том числе и федеральных. Это способствует продвижению региона, привлечению инвесторов, поэтому нам необходимо системное взаимодействие на всех уровнях,сказал Орлов.