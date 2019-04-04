Куйвашев создал комиссию по проекту «Екатеринбург - международная площадка»

Главой комиссии назначен первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Он отметил, что к Екатеринбургу, как к площадке для проведения мероприятий международного уровня, все больше увеличивается интерес, что требует слаженности и четкой координации действий всех структур власти.