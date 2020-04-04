Российских граждан пока не будут вывозить из-за границы

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Росавиацией были приостановлены действия разрешений на международные авиарейсы для вывоза российских граждан из-за границы, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
Это было сделано для обеспечения максимальной защиты россиян и предотвращения новой волны заражений. Данное решение было принято по настоянию Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. В общей сложности за границей могут находиться более 30 тысяч российских граждан.
По данным «Стопкоронавирус.рф» в России на сегодняшний день 4 731 заболевших. Из них 333 человека выздоровели.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин сообщил о продлении режима самоизоляции и выходных дней в связи с эпидемией до 30 апреля.
Карта распространения коронавируса в России
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