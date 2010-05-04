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Осенью на Среднем Урале заработает единая система расчетов в ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осенью на Среднем Урале заработает единая система расчетов в ЖКХ

4 мая 2010, 17:03ПолитикаArtem
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