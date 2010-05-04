Осенью на Среднем Урале заработает единая система расчетов в ЖКХ
4 мая 2010, 17:03ПолитикаArtem
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Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, создана межведомственная комиссия, которая возьмет под контроль ситуацию с долгами муниципалитетов за топливно-энергетические ресурсы.
Для решения этой проблемы создается и единая система управления учета в сфере ЖКХ области. Председатель областного правительства Анатолий Гредин рассказал, что в 2010 году из областного бюджета будут дополнительно выделены 400 миллионов рублей для осуществления коммунальных платежей муниципальными и областными организациями."Губернатор Александр Мишарин и областное правительство имеют четкую программу по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве ", - отметил Анатолий Гредин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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