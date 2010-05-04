Осенью на Среднем Урале заработает единая система расчетов в ЖКХ

Для решения этой проблемы создается и единая система управления учета в сфере ЖКХ области. Председатель областного правительства Анатолий Гредин рассказал, что в 2010 году из областного бюджета будут дополнительно выделены 400 миллионов рублей для осуществления коммунальных платежей муниципальными и областными организациями."Губернатор Александр Мишарин и областное правительство имеют четкую программу по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве ", - отметил Анатолий Гредин.