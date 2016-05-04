Александр Петров: хорошее сохраним — лучшее построим!

В России развернулась предвыборная гонка. Тысячи участников предвыборного голосования по всей стране готовят программные заявления, планируют кампании, запасаются «штабами». Все делают это разными путями – кто-то обещает все и сразу, кто-то строит воздушные замки, а кто-то – просто продолжает работать, делами доказывая, что доверие населения можно завоевать только результатами своего труда. Такой человек – Александр Петров, депутат Государственной думы РФ, член комитета по охране здоровья, участник предварительного голосования 22 мая по Горнозаводскому округу. Мы поговорили с Александром Петровым, чтобы узнать о том, с какой программой он идет на предстоящие выборы.

- Александр Петрович, зачем идете на выборы дальше? Ваша цель?

- Если говорить простым и понятным языком, то основная цель – продолжить заниматься тем, что я уже делаю: помогать людям решать их проблемы, строить новые клиники, развивать здравоохранение. Я 20 лет занимаюсь темой обеспечения здоровья россиян и, к сожалению, еще не все сделано, а планов еще много: новые школы и больницы. К примеру, сейчас начали собирать подписи, чтобы завершить долгострой и на месте развалин построить детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле. Проект уже готов и находится на государственной экспертизе, обсуждаем вопросы с финансированием этого проекта. Один из вариантов – вынести вопрос на заседание Правительства России. Для этого нужно собрать 100 тысяч подписей тагильчан. Если подписи соберем, будет выделено 1,5 млрд. рублей на софинансирование.

Работа в Думе значительно упростит решение этого вопроса. Административные барьеры так преодолевать гораздо проще. Основная работа у меня здесь – на Урале. Я, как депутат помогаю региону решать вопросы, лоббирую интересы Свердловской области на федеральном уровне.

- А что уже удалось сделать?

- Перед выборами я обещал уральцам, что кроме политики я буду заниматься и инициировать конкретные дела. Мало кто из депутатов дает конкретные обещания, еще меньше тех, кто их выполняет.

А я горжусь тем, что уже удалось реализовать: заработали частные, бесплатные для пациентов, диализные клиники в Нижнем Тагиле, Асбесте, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Первоуральске, Каменске-Уральском и Красноуфимске. Из новой молекулы разработанной уральскими учеными создано уникальное противогриппозное средство, оно продается в аптеках. Сейчас на основе этой молекулы на Урале разрабатываются еще два новых лекарства. Фактически заново построили стекольный завод, обеспечив работой половину населения поселка, в котором он находится.

Много сделано… И много нужно еще сделать. Лекарственная безопасность – это не просто работа, этому жизнь нужно посвятить.

- Лекарственная безопасность для всей страны – это, безусловно, хорошо. А для населения?

- Безопасность страны и есть безопасность населения (смеется). Но я понимаю, о чем Вы спрашиваете.

Лекарственная безопасность - это программа по качеству улучшения жизни региона, и мы ее решаем шаг за шагом. Например, в Нижнем Тагиле это высокотехнологичная детская больница для всего Горнозаводского округа. Это десятки и сотни спасённых детских жизней. Она будет обслуживать весь Горнозаводской округ.

Как я уже говорил – сейчас собираем подписи, а потом вместе с результатами государственной экспертизы, направим документы для решения вопроса софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Такая больница Нижнему Тагилу жизненно необходима. В современном здравоохранении очень быстро меняются технологии. И в Тагиле - втором муниципалитете в регионе - мы обязаны иметь высокотехнологичный медицинский центр для лечения самых сложных случаев. Тагил сегодня – город с новым современным лицом, город, развитие которого планомерно переходит в плоскость мегаполиса. А значит и уровень социальных услуг, таких как медицинское обслуживание детей, должно быть на самом высоком уровне. Для меня, как члена комитета по охране здоровья, это первостепенная задача.