Путин не виноват: начальник свердловского ГУФСИН ушел в отставку из-за возраста

В пресс-службе ведомства сообщают, что данная информация не соответствует действительности. Сергей Худорожков написал рапорт о добровольном уходе со службы вышестоящему руководству.

Генерал-лейтенант покинул свой пост по выслуге лет, чтобы получать пенсию. Худорожков продолжает свою карьеру на другой работе. Ведомство экс-глава возглавлял с 2010-го года.