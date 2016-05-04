Путин не виноват: начальник свердловского ГУФСИН ушел в отставку из-за возраста
4 мая 2016, 11:55ПолитикаТимофей Данилов
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Несколько дней назад в областных СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин якобы освободил от должности главу областного ГУФСИН Сергея Худорожкова.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе ведомства сообщают, что данная информация не соответствует действительности. Сергей Худорожков написал рапорт о добровольном уходе со службы вышестоящему руководству.
Генерал-лейтенант покинул свой пост по выслуге лет, чтобы получать пенсию. Худорожков продолжает свою карьеру на другой работе. Ведомство экс-глава возглавлял с 2010-го года.
Исполняющим обязанности главы свердловского ГУФСИН назначен полковник внутренней службы Олег Давиденко. Ранее он являлся замом начальника по кадрам.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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