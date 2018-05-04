Полковник из Тамбова стал новым начальником ГУФСИН Свердловской области

Приказом Владимира Путина в регионе назначен новый начальник управления службы исполнения наказания. Им стал полковник Александр Федоров, который до этого занимал аналогичную должность в Тамбовской области.

Отметим, что за последние два года начальник ГУФСИН в Свердловской области менялся четырежды и все кандидаты назначались на должность исполняющего обязанности. Александр Федоров сменил Александра Шека, который занимал кресло с сентября 2017 года.