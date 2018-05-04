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Новости Нижнего Тагила

Полковник из Тамбова стал новым начальником ГУФСИН Свердловской области

4 мая 2018, 17:20Добавить новость
политика,Свердловская область,Путин,приказ,ГУФСИН,начальник,Федоров

Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении нового начальника ГУФСИН Свердловской области.

Приказом Владимира Путина в регионе назначен новый начальник управления службы исполнения наказания. Им стал полковник Александр Федоров, который до этого занимал аналогичную должность в Тамбовской области.

Как пишет ZNAK, ранее кандидатура Федорова рассматривалась на должность временного исполняющего обязанности руководителя свердловского ГУФСИН.

Отметим, что за последние два года начальник ГУФСИН в Свердловской области менялся четырежды и все кандидаты назначались на должность исполняющего обязанности. Александр Федоров сменил Александра Шека, который занимал кресло с сентября 2017 года.

Напомним, что 6 апреля президент России снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина.

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