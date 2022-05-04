Экс-мэр Екатеринбурга раскритиковал Владимира Соловьева

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после оскорбления екатеринбуржцев известным телеведущим Владимиром Соловьевым высказался в его адрес. Он посчитал, что Соловьев оформил «политический донос», а также критически высказался в отношении его навыков ведения дебатов. Сами слава экс-глава сравнил с лаем собаки.
По данным портала Е1, высказался Ройзман в эфире программы «Личный прием» на YouTube-канале «Живой гвоздь».
Это очень грамотный, точный, техничный политический донос. Чтобы не своими, а чужими руками сподвигнуть третьих лиц для удовлетворения своих амбиций,сказал экс-мэр.
Также по словам Евгения Ройзмана, цель оскорбительного высказывания политика - решение своих вопросов, потому что его в Екатеринбурге не любят. Здесь отменяли его выступления, потому что местные жители не покупали на него билеты, отметил бывший мэр.
Также Евгений Ройзман отметил, что не планирует записывать видеоответ Соловьеву, как это сделали другие политики. Он сравнил такое действо с ответной реакцией собаке, которая облаяла человека на улице.