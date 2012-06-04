Сегодня Игоря Холманских официально представят главам регионов УрФО

Напомним, назначение Игоря Рюриковича на пост полпреда по Уральскому Федеральному округу было подписано Владимиром Путиным 21 мая. Во время поездки президента в Нижний Тагил Холманских сопровождал его в самолете и, возможно, именно в тот день глава государства принял решение о назначении бывшего начальника цеха Уралвагонзавода на эту должность.